Giovani del centrodestra a confronto sulla denatalità

Un incontro dedicato ai giovani che si identificano nel pensiero politico del centrodestra si è tenuto al circolo Acli cittadino, promosso dai tre partiti della coalizione di governo. Ad alternarsi sono stati l’esanatogliese Mirko Giordani, coordinatore provinciale della Lega Giovani, il consigliere comunale Alessio Micucci, della Gioventù Nazionale di Matelica e il presidente del consiglio comunale e dirigente provinciale di Forza Italia, Francesco Turchi. Tanti i temi posti sul tavolo, a partire dal declino demografico dell’entroterra, introdotto nel saluto iniziale dal vicesindaco Denis Cingolani: "Eravamo abituati a parlare di Matelica come di un centro di 10.500 abitanti, ma d’ora in avanti, a causa del fenomeno della denatalità dovremo fare i conti con altri numeri: ad oggi infatti siamo 9.128, ma basta guardare il mese di agosto, in cui non è nato nessun bambino e sono morte 12 persone per renderci conto che il problema si andrà amplificando". Aspre le critiche mosse da Giordani contro "la denatalità felice a lungo sostenuta dalla sinistra, che ci ha condotto a questo modello, impoverendo i servizi", mentre Micucci ha ricordato che "a livello regionale e nazionale si stanno attuando le prime politiche per incentivare le nascite e rafforzare la sanità dopo decenni di tagli". Per Turchi i "il nostro punto di riferimento resta la dottrina sociale della Chiesa e vediamo necessaria una politica a favore degli oratori". All’incontro hanno preso parte anche vari politici locali.

Matteo Parrini