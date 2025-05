Giovani disoccupati e disabilità. Formazione e inclusione in estate

L’estate è alle porte e l’unione montana Potenza Esino Musone conferma il suo impegno nel sociale lanciando la summer school "Fresco" e i progetti "SuperAbilità" e "Semi di Abilità". A presentare le iniziative ieri è stato il presidente Denis Cingolani, con il coordinatore dell’Ambito territoriale sociale 17 Valerio Valeriani, la sociologa Silvia Sorana, il responsabile dell’area finanziaria e servizi sociali dell’unione montana Daniele Sampaolo e l’assistente sociale Giulia Vitali.

"Il sociale non va in vacanza" ha dichiarato Cingolani. La summer school "Fresco", acronimo per Formazione ricerca educazione per lo sviluppo delle competenze e l’orientamento dei giovani, è un’opportunità di crescita per 30 "Neet" del territorio, cioè ragazzi che non sono né occupati né inseriti in un percorso di istruzione o formazione, selezionati per beneficiare di una borsa di studio di 1.200 euro lordi. Si svolgerà da lunedì prossimo al 20 giugno a Matelica, negli spazi di Scacco Matto e Kindustria. I partecipanti avranno la possibilità di seguire due percorsi distinti: "Fresco Immagina", un laboratorio di design grafico, scrittura creativa, fotografia e storytelling, e "Fresco Spazio", un laboratorio di riqualificazione e innovazione di spazi pubblici, utilizzando materiali naturali.

"Semi di Abilità 2025" invece, giunto alla seconda edizione, è un programma di formazione professionale per persone autistiche di livello 1 residenti nella provincia e negli Ats del territorio. A cura di Cooss Marche con l’azienda agricola Si.Gi. di Macerata, consiste in un campus estivo dal 16 al 27 giugno. I partecipanti riceveranno un’indennità di 600 euro lordi, il pranzo, il servizio di trasporto e assistenza, e avranno la possibilità di realizzare prodotti di filiera con etichetta dedicata "Semi di Abilità". Infine "SuperAbilità 2025", pure alla seconda edizione, campus gratuito di gioco e autonomie personali per bambini e ragazzi con diagnosi di autismo, di età compresa tra i 2 e i 21 anni, volto alla promozione della socializzazione e delle autonomie personali. A cura di Cooss Marche Onlus in collaborazione con l’associazione Lulù e il Paese del Sorriso, si svolgerà a Esanatoglia a giugno.