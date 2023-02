Giovani, don Burgio indica la via: "Ogni cosa è basata sui risultati Non serve imporre, ma proporre"

"Il reato più diffuso tra i giovanissimi è la rapina, questo perché siamo ormai in una dittatura del profitto". Con aneddoti e storie vissute in prima persona, don Andrea Burgio, cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano, ha indotto alla riflessione i circa centocinquanta presenti al cinema Conti all’incontro ‘Non esistono ragazzi cattivi’, promosso dalla rete sociale ‘Oltre’. Introdotto dall’educatrice e volontaria Stefania Domesi, il responsabile dell’associazione Kayrós, che dal 2000 gestisce la comunità di accoglienza per minori e servizi educativi per adolescenti, ha aperto un focus proprio sugli istituti di detenzione per minori, ponendo l’accento sugli errori commessi dalle istituzioni e dalle generazioni adulte nell’affrontare i problemi della devianza giovanile. "A volta l’emergenza fa venire alla luce certi problemi – ha detto il religioso –. Penso all’evasione al Beccaria lo scorso dicembre: tutte le parole dette negli anni non sono servite a niente e alla fine, a far venire alla luce le annose criticità sulle strutture e sul personale sotto organico sono stati i ragazzi, con la loro fuga". E poi un’analisi della società: "Quello che emerge – ha proseguito – è che tutto si basa sui risultati, dalla scuola al lavoro. E sul profitto. Per questo la rapina è il reato più commesso tra i ragazzi. Pur di avere soldi si annulla l’altro. A Milano si punta tutto sul centro e ci si dimentica delle periferie, è lì che ho visto un bambino rovistare tra la spazzatura in cerca di un vestito: volete che da adolescente non commetterà reati?". E poi le soluzioni: "La mera repressione – ha specificato – non funziona. Non bisogna imporre, ma proporre. Nella mia comunità in cinque anni c’è stata una sola evasione, di uno che poi è tornato". Un allarme diffuso riguarda l’abuso dei medicinali: "Ora – ha aggiunto Burgio – c’è un abuso di psicofarmaci tra i ragazzi. E la compiacenza di medici e psichiatri nel somministrarli con così tanta facilità mi indigna". Ma non tutto va per il verso sbagliato: "A mio avviso – ha concluso – il carcere dovrebbe essere l’ultima ratio, ma devo dire che in parte il nostro sistema funziona perché su mille soltanto trecentocinquanta ragazzi sono reclusi negli istituti minorili. Per gli altri si adottano strade alternative e che spesso funzionano come la messa in prova". Soddisfazione per la buona riuscita dell’iniziativa è stata espressa dall’organizzatore Andrea Foglia, che ha trovato nella "testimonianza di Burgio la migliore dimostrazione di impegno concreto sul mondo dei giovani". All’appuntamento, che ha visto la presenza dei vari rappresentanti di ‘Oltre’ tra cui il sindaco Fabrizio Ciarapica, c’è stato spazio anche per l’esibizione dei ragazzi di ‘Spazio hip hop Zona14’.

Francesco Rossetti