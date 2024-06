Giovani e anziani, le proposte dei candidati

Contro le dipendenze tecnologiche arriva a Recanti il servizio ambulatoriale del "Family point" che troverà una collocazione riservata in un locale che l’Ast3 dovrà individuare.

Lo annuncia la Lega, che parte dagli studi scientifici e dalle ricerche specialistiche che hanno dimostrato che "sempre più l’uso eccessivo di smartphone, internet, video giochi e social network provoca mutamenti nel nostro cervello e, di conseguenza, sviluppa dipendenza. L’uso dei dispositivi digitali da parte dei bambini e dei ragazzi, infatti, è molto presente nell’età evolutiva, e il 90 per cento di chi, nella fascia di età tra i 14 e i 20 anni, usa internet risulta già dipendente sviluppando relative e preoccupanti conseguenze: ansia e depressione. La Lega di Recanati, grazie all’interessamento di Sergio Appolloni, membro del direttivo provinciale di Macerata, in collaborazione con la Ast 3 di Macerata, ha reso possibile il servizio del "Family Point", un ambulatorio d’ascolto di primo livello dove le famiglie, alle prese con questi o altri problemi di dipendenza, avranno la possibilità di recarsi, essere ascoltate ed essere indirizzate a percorsi e strutture che potranno fornire aiuto e maggior sostegno alla risoluzione della specifica problematica. Altro progetto in campo, punto prioritario del programma del partito di Fratelli d’Italia, è l’apertura di un corso universitario nella città dell’Infinito. "Non si tratta – afferma Ettore Pelati, segretario cittadino del partito – di un’utopia, ma di un progetto possibile che va curato, preparato e finalizzato con perseveranza e costanza. Sarebbe l’ideale poter avere un segmento di una facoltà o un corso in umanistica – spiega ancora Pelati, candidato nelle liste di FdI che sostiene il candidato Emanuele Pepa – nella città che ha dato i natali a Giacomo Leopardi, sarebbe una sfida molto impegnativa, ma è quasi un dovere provarci. Se saremo eletti ci metteremo presto in azione per dare concretezza a questa iniziativa".

Andrea Stoppini, candidato per la lista Valore Futuro che sostiene il candidato sindaco Antonio Bravi, si mette, invece, a disposizione della cittadinanza per organizzare corsi di formazione gratuita per caregiver e per tutte le altre figure che, a diverso titolo, prestano assistenza alle categorie più fragili. "La nuova amministrazione comunale dovrebbe mettere a disposizione una sede, mentre io le mie competenze in materia, acquisite in tanti anni di esperienza professionale e diversi corsi di formazione specifica".