Giovani e disturbi alimentari. Il monumento della Vittoria si colora di lilla per una sera

Il monumento della Vittoria, a Tolentino, venerdì è stato illuminato di lilla e molti si sono chiesti il perché. La spiegazione è arrivata dall’Amministrazione comunale: il 15 marzo era la Giornata nazionale del fiocchetto lilla dedicata ai disturbi del comportamento alimentare e il Comune ha aderito all’invito dell’Associazione famiglie disturbi alimentari di Fermo (Fada Odv) a tenere acceso un luogo-simbolo della città per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema. La proposta è stata accolta dall’assessorato alla Politiche sociali proprio allo scopo di "accrescere la conoscenza e in particolare la capacità di riconoscimento di malattie come l’anoressia nervosa, la bulimia nervosa, il binge eating, da parte dei familiari e degli operatori sanitari".

"Si è trattato di un piccolo gesto – ha detto l’assessore Elena Lucaroni – per testimoniare tutta la nostra attenzione sui temi dei disturbi alimentari che purtroppo interessano tante persone, specialmente giovani. Se non diagnosticati e trattati precocemente, aumentano il rischio di complicanze organiche rilevanti a carico di tutti gli organi e apparati dell’organismo, con rischio di cronicizzazione e purtroppo, nei casi più severi, anche di mortalità, soprattutto per quanto riguarda l’anoressia. Non bisogna quindi abbassare l’asticella del controllo sociale per essere di aiuto a tutti i pazienti interessati da queste subdole patologie. Lavoreremo, come assessorato e come Amministrazione comunale, a una fattiva e costruttiva collaborazione con l’associazione e le scuole per arginare e prevenire il problema".