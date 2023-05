Giovani e laureati lasciano la provincia

Giovani e laureati che, però, lasciano la provincia, in cerca di migliori opportunità, rispondenti alla loro professionalità. E che, almeno per ora, a tornare non ci pensano. "Sono ben 18.363 i maceratesi under 30, il 21,9% del totale in provincia, non più residenti in Italia. Numeri drammatici che fanno il paio con quelli della denatalità e che spiegano perché oggi le imprese non riescono a trovare le figure professionali che cercano", evidenzia Maurizio Tritarelli (foto), presidente della Cna di Macerata. Leonardo Machella, dal 2016 fa l’infermiere specializzato a Yeovil, in Inghilterra. "Sono partito subito dopo la laurea in scienze infermieristiche conseguita a Macerata. Sono arrivato a Yeovil come infermiere laureato, ma senza alcuna esperienza di lavoro. Ho frequentato un master e mi sono specializzato. Oggi sono un clinical endoscopist, faccio gastroscopie e colonscopie, e il mio stipendio è di 3.100 sterline: in sette anni l’ho quasi raddoppiato". Rientrerà? "No. Faccio un lavoro che mi piace, con l’opportunità di crescere professionalmente e migliorare la mia retribuzione. E questo in Italia non è possibile". Simone Michitti, di Corridonia, e la compagna Paola Palasciano, entrambi infermieri, sono partiti l’8 marzo scorso alla volta della Norvegia. "Il nostro obiettivo – afferma – è lavorare senza dover sottostare a ritmi insostenibili, come ci è capitato, per avere più tempo di vita per noi, con una retribuzione che corrisponda alla nostra professionalità. E crediamo che in Norvegia questo sia possibile. Torneremo in Italia? Chissà". "Crescere in un piccolo paese non è un limite invalicabile, come qualcuno potrebbe o vorrebbe far credere". Parola di Riccardo Mancini, 29 anni, che da Monte San Martino, uno dei più piccoli comuni della provincia di Macerata, è arrivato a New York, dove lavora per una prestigiosa banca di investimento statunitense.