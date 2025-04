Giovani e legalità, incontro all’Ite Gentili

Una conferenza per promuovere la legalità e il rispetto della legge tra i giovani. È stata organizzata dai ragazzi della Consulta provinciale degli studenti di Macerata all’Ite Gentili. Erano presenti le istituzioni, Provincia e Comune, le forze dell’ordine e i rappresentanti dell’Ast. Sono intervenuti ad esempio la vicesindaco Francesca D’Alessandro, il consigliere provinciale Pierfrancesco Castiglioni e la referente regionale per le Consulte studentesche Maria Teresa Baglione, il capitano dei carabinieri Renato Ventrone, il capo della Mobile Anna Moffa, il tenente colonnello della Finanza Giuseppe Perrone, l’assessore Paolo Renna e la dirigente del dipartimento Dipendenze dell’Ast Silvia Agnani. "Sono molto soddisfatto dell’esito di questo evento – ha detto il presidente della Consulta studentesca di Macerata, Mattia Benfatto –. Sono particolarmente felice del fatto che un’iniziativa sul tema della legalità e del rispetto della legge sia partita proprio dai giovani. Ci dispiace di non aver potuto coinvolgere tutte le scuole superiori della provincia, ma stiamo lavorando per far arrivare a tutti gli studenti della provincia i contenuti di questa conferenza". "Siamo felici di essere riusciti dopo tanti sacrifici a mettere in atto questo progetto – ha aggiunto la referente della commissione legalità interna alla Consulta studentesca, Caterina Paulini –. Sono stati trattati argomenti importanti, che noi ragazzi ci troviamo ad affrontare quotidianamente".