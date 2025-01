Giovani e sostenibilità, pressing di Coldiretti sulla Regione Marche

Portare tutti i contributi al massimo possibile, puntando su un’agricoltura più giovane e più sostenibile. E adottare il piano straordinario di contenimento dei cinghiali. È l’obiettivo di Coldiretti Marche, con incontri che si susseguono all’assessorato all’agricoltura della Regione. Per il primo insediamento dei giovani, ad esempio, la richiesta dell’associazione è stata di aumentare i premi da 35mila a 50mila euro e da 50mila a 70mila euro se in zona svantaggiata, "con una revisione delle aree svantaggiate, utile per ricevere anche l’indennità compensativa che, ad oggi, non è adeguata alla geografia del territorio". Novità anche dal capitolo della difesa dai selvatici. È stato appena approvato un bando per la difesa dei capi zootecnici dal lupo con finanziamenti al 100% per recinzioni e acquisto di cani da guardiania.