Giovani e territorio: progetto di quattro borsisti a Montecassiano

Saranno presentati domani, alle 10 alla chiesa di San Marco, i lavori conclusivi di "Itinerari in Comune. Giovani e territorio: ricerca e sperimentazione", il progetto di ricerca sociale e di promozione del territorio finanziato dall’Anci e dal Ministero per le politiche giovanili. Nel corso del 2023, quattro giovani borsisti, coordinati da tutor selezionati dall’Università di Urbino, in collaborazione con il Comune e con le associazioni giovanili e gli operatori locali, hanno svolto attività di ricerca distinta in due filoni: la prima dedicata all’analisi e alla conoscenza della condizione giovanile del territorio di Montecassiano e dei comuni limitrofi, la seconda indirizzata alla valorizzazione territoriale attraverso lo studio di percorsi turistici. Ora i lavori conclusivi verranno presentati e divulgati in un incontro aperto a tutta la cittadinanza. "Siamo soddisfatti – ha commentato il sindaco Leonardo Catena – per i risultati di questo progetto rivolto ai giovani, cofinanziato dall’Anci e che ha portato nelle casse comunali 60mila euro. Risorse che hanno finanziato le borse lavoro di quattro giovani e ci hanno restituito progetti utili sia per la promozione turistica che per comprendere meglio l’universo giovanile. Le preoccupazioni dei giovani rispetto al futuro sono ben comprensibili in un contesto di precarietà e difficoltà a trovare un’occupazione. Dall’altro lato il nostro territorio offre ancora una buona qualità di vita e una vitalità associativa che lascia modo di esprimersi alle giovani generazioni. Come amministrazione in questi anni abbiamo cercato di sostenere il più possibile le associazioni giovanili concernendo spazi, dando supporto logistico e contributi economici e ci impegneremo da qui in avanti a istituire anche un tavolo di confronto".