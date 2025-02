Giovani e uso delle tecnologie. Esperti al servizio delle famiglie

Il comune di Civitanova in collaborazione con l’Asp Paolo Ricci, l’Ast di Macerata, l’associazione Movimento per La Vita, organizzano l’evento "Adolescente e IA 4.0".

L’iniziativa rientra nel progetto "Educare in Comune – Famiglia colonna portante del futuro" promosso dal comune di Civitanova, assessorato alla famiglia e alle politiche educative "Civitanova Città con l’Infanzia", realizzato con il contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il progetto vuole sensibilizzare le famiglie e i ragazzi sui benefici e i rischi che sono legati all’uso della tecnologia. In particolare, è preminente il tema dell’intelligenza artificiale che appartiene non solo al futuro imminente ma già al mondo di oggi.

L’incontro, previsto per sabato 15 febbraio dalle 10 alle 12,30 nell’aula magna dell’istituto Leonardo da Vinci, rappresenta un momento di confronto e formazione per le famiglie e gli adolescenti e offrirà l’occasione di imparare a navigare tra l’innovazione e le sfide digitali.

Il relatore sarà il dottor Emanuele Frontoni, docente ordinario all’Università di Macerata, Co-director del Vrai (Vision Robotics e Artificial Intelligence Lab) dell’Università Politecnica delle Marche.