Giovani imprenditori a confronto sulle nuove sfide del lavoro

TOLENTINO

Si è svolta al Politeama di Tolentino l’assemblea dei Giovani Imprenditori di Confindustria Macerata. Il tema scelto è stato "The new job: le sfide presenti e future del mondo del lavoro". Dopo i saluti dell’assessore alle attività produttive del Comune Fabiano Gobbi e del presidente di Confindustria Macerata Sauro Grimaldi è intervenuto il direttore Gianni Niccolò, che ha esposto alcuni progetti dell’associazione. Poi Stefano Orlandoni, funzionario di Confindustria Macerata ed esperto di risorse umane ha illustrato il contesto di riferimento specificando le cause che hanno determinato i mutamenti nel rapporto di lavoro; Mariangela Calzati, Hr consultant con venti anni di esperienza in società di servizi professionali ha parlato di employer branding, ossia tutto ciò che l’azienda fa per essere attrattiva per clienti e dipendenti. Ilenia Montanari, Hr di Tecomec srl, azienda metalmeccanica di precisione e Luca Mari, People & culture director di Simonelli Group, hanno portato la loro testimonianza sul tema. Le conclusioni sono state affidate al presidente dei Giovani Imprenditori di Macerata, Alessio Castricini.