Giovani imprenditori a lezione di strategie alla Finproject con l’ad Vecchiola

Confindustria porta i suoi giovani imprenditori alla Finproject a Morrovalle per la conclusione del progetto "Audax talent training". Gabriele Micozzi ha tenuto un corso sulla gestione strategica d’impresa con l’ad Maurizio Vecchiola, che ha ripercorso la storia dell’azienda. I giovani, guidati da Alessio Castricini, hanno conosciuto la realtà, nata negli anni ’60, che ha saputo distinguersi grazie alla visione e alla continua innovazione, consentendo una grande crescita internazionale e divenendo un punto di riferimento nella produzione di compound reticolabili e termoplastici per utilizzi industriali e nello stampaggio di prodotti, fino all’acquisizione da parte di Versalis, società chimica di Eni, che ha permesso l’unione delle competenze nello sviluppo congiunto di prodotti e soluzioni di grande valore. Maurizio Vecchiola, nel parlare ai giovani colleghi, li ha esortati "non solo a essere impresa" ma a "fare impresa", ossia ad essere sempre pronti, ad andare oltre il proprio campo d’azione quotidiano, generando innovazione.

Vecchiola ha inoltre focalizzato l’attenzione sull’armonia del luogo di lavoro, sull’importanza di investire continuamente nella qualità di vita delle persone, con particolare riguardo alla tematica della sicurezza. Nel corso dell’evento sono intervenuti anche Stefano Fabris, Dg di Finproject e Mattia Voltaggio, responsabile di Joule, scuola di Eni per l’impresa che ha il compito di coordinare i processi di incubazione, accelerazione e innovazione, il quale ha ricordato la figura di Enrico Mattei dal cui intuito non solo è nata una grande azienda ma anche alcuni dei valori fondanti del nostro paese.