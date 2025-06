Giovani in campo per la comunità

È partita nei giorni scorsi l’avventura del servizio civile per i sette ragazzi che da adesso saranno impiegati all’interno degli edifici storici e culturali più importanti di Potenza Picena. I sette giovani e cioè Milo Renzi, Sofia Acquaroli, Elena Mazziero, Davide Natalini, Beatrice Stortoni, Alice Sibilla e Alessia Bonifazi, sono stati accolti nel palazzo comunale dall’assessore alla cultura e al turismo Michele Galluzzo. "Un’opportunità importante, di crescita professionale per loro, e di sviluppo per il territorio, in particolare nel settore culturale e turistico – ha sottolineato l’amministrazione di Potenza Picena –. I ragazzi saranno infatti di supporto alle due Pro loco locali, alla fototeca comunale e alla sala dei telai. Il progetto è portato avanti in collaborazione con l’associazione Spazio Cultura che conta la gestione dei più importanti contenitori culturali a livello regionale".