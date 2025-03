Giovani in fuga dall’entroterra: doppio appuntamento

Doppio appuntamento per parlare del crollo demografico e della fuga dei giovani dalla zona montana, grazie ad un’approfondita indagine socio-economica sostenuta dalla Fondazione Il Vallato e condotta nei mesi scorsi dal professor Gabriele Morettini dell’Università Politecnica delle Marche in collaborazione con il professor Fabiano Compagnucci della Gran Sasso Science Institute.

Si comincerà con "Jimo via? Il dilemma se restare o partire", iniziativa tra il serio e il faceto sabato alle 17 al teatro Piermarini, con protagonisti Alberto Barabucci e Riccardo Lombardelli (nella foto) del Doppiatore Marchigiano, moderati dalla blogger Daniela Zepponi. "In questo primo appuntamento, organizzato con l’associazione Help Sos Salute e Famiglia e per il quale è previsto il sold-out – ha dichiarato Anna Masturzo, che ha coordinato i lavori – inizieremo a trattare in maniera generica il tema di come mai i giovani dell’entroterra desiderino andarsene, nonostante un benessere qui ancora diffuso e un’alta e variegata offerta di lavoro, almeno per Matelica. Tra gag e risate, saranno poste delle riflessioni e delle domande a cui daremo delle risposte venerdì 21 marzo alle 17 nella sala conferenze della nostra fondazione, sviscerando percentuali e dati, raccolti in due anni di lavoro anche con il contributo di scuole, oratori e Rete Rifai. Le proiezioni socio-economiche e demografiche, molte inattese, consentiranno di visionare il panorama demografico fino al 2040 e le possibili soluzioni che a questo punto dovranno valutare amministratori locali e regionali".