Giovani in fuga,. Marinelli del Pd porta la questione in Comune

Il capogruppo del Partito Democratico di Recanati Andrea Marinelli ha presentato un’interrogazione a risposta scritta sulla fuga dei giovani dall’Italia. In questi giorni l’Istat fotografa una realtà drammatica: i marchigiani under 40 in fuga dalla regione hanno superato le 20mila unità. "Gli under 40 in fuga – ricorda Marinelli – parlano di una regione noiosa e senza stimoli, con poco da offrire per le giovani generazioni, lavoro compreso". Al Comune dunque Marinelli chiede "quanto incide l’emigrazione recanatese sul dato marchigiano e maceratese e se il fenomeno sussiste, viene in qualche modo mitigato da flussi in entrata?" Il capogruppo Pd propone, quindi, di "una commissione congiunta tra maggioranza e opposizione, con studiosi ed esperti, per indagare le ragioni dell’esodo e determinare i possibili piano di intervento dal punto di vista politico".