Giovani invisibili, serve la divisa del cuore

Mauro

Grespini

Aumenta il malessere giovanile. In Italia, negli ultimi dieci anni, sono cresciuti i ricoveri in pronto soccorso per tentativi di suicidio da parte di giovanissimi e la situazione è peggiorata durante la pandemia. Oltre l’80 per cento dei casi riguarda ragazze adolescenti. Una di loro, qualche giorno fa, si è salvata a Macerata grazie al sangue freddo di due carabinieri che, a quindici metri da terra, l’hanno afferrata – giusto in tempo – prima che si gettasse nel vuoto. Il vice brigadiere Federico Celli e il carabiniere scelto Cristiano Di Felice hanno parlato con lei, l’hanno ascoltata. Hanno pianto insieme, facendola sfogare, come due esperti psicologi, usando le parole di un papà e di un fratello maggiore. Quella ragazza del cornicione è uno dei tanti "giovani invisibili" che affrontano ogni giorno la difficile battaglia contro la società dell’indifferenza. Ci vorrebbero al loro fianco "angeli custodi", come Federico e Cristiano, capaci di ascoltarli e capirli. Una volta le famiglie erano un baluardo di salvezza per i figli. Oggi gli diamo tutto e subito, magari pensando di far bene, ma ci parliamo di meno e li ascoltiamo assai poco. Siamo tutti molto più individualisti, isolati, presi dalle nostre ansie. Al tempo stesso, però, ai figli chiediamo di eccellere, di essere i più bravi a scuola, nello sport, nella vita. Così facendo si sentono continuamente giudicati, cresce la loro ansia da prestazione. Diventano insicuri, non riescono a formare legami stabili di amicizia e finiscono per perdersi nei pericolosi labirinti social. Indossiamo anche noi, come i due carabinieri eroi, la "divisa del cuore" per tendere la mano a tanti ragazzi e ragazze che si sentono "invisibili".