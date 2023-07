Giovani musicisti del Nyco Parte il tour dei concerti

Da questa sera iniziano i live di Nyco (Network Youth Choir Orchestra) Music Camp & Tour. La carica dei 125, che ha partecipato progetto volto a realizzare un’orchestra e un coro giovanili formati da bambini e adolescenti provenienti dalle realtà musicali dell’Alto Maceratese, si prepara ad entrare in scena. L’edizione, organizzata come sempre dall’istituto musicale Vaccaj di Tolentino, con il supporto dell’università di Camerino, del Conservatorio Pergolesi di Fermo, dall’Associazione regionale cori marchigiani (Arcom) e promossa dai Comuni di Camerino, Tolentino, San Ginesio, Castelraimondo, Muccia, Pollenza e Petriolo, gode di numerose collaborazioni con il tessuto associativo del territorio. Dopo aver ricevuto le parti, averle studiate e provate grazie all’importante supporto dei circa 30 docenti del Nyco, ora comincia il tour. Il primo appuntamento in calendario è quello di stasera, alle 21, in piazza della Repubblica a Castelraimondo in cui si esibiranno i ragazzi del Nyco Junior. Si continua domani, alle 18.30, all’auditorium Benedetto XIII di Camerino; domenica, alle 21, in piazza della Libertà a Pollenza concerto che vedrà ospite una rappresentativa dell’associazione "Il Palco" di Civitanova. E ancora, lunedì, alle 21, in piazza Gentili a San Ginesio; martedì, alla stessa ora, in piazza Mauruzi a Tolentino, dove si esibirà l’orchestra del Nyco Senior, composta dai genitori dei ragazzi che hanno voluto aderire all’iniziativa. Finale, domenica 3 settembre, a Petriolo.