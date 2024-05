Giovani, né studio né lavoro. Via al progetto "Neet Stop!"

Diminuire il fenomeno dei Neet (giovani che non studiano o lavorano e non seguono percorsi di formazione) e valorizzare i talenti personali nel mondo del lavoro. Questo l’obiettivo del progetto "Neet Stop!" presentato ieri al Centro Orizzonte di Macerata dal suo ente capofila, la cooperativa sociale Il Faro. Parte del Modello Operativo Goals e sostenuta dalla fondazione San Zeno Onlus di Verona, l’iniziativa è rivolta ai giovani tra gli 11 e i 35 anni nelle province di Macerata, Fermo e Ascoli, in collaborazione con Imprendere srl, Human Foundation Do&Think Tank per l’Innovazione Sociale, gli Ats 14-15-16-19-20-21 e le scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio. Un progetto che mira a fronteggiare una "povertà educativa in continua espansione", come riportato dal giornalista Adolfo Leoni. "Come cooperativa sociale dobbiamo considerare il bisogno di orientamento dei giovani", dice Marcello Naldini, presidente de Il Faro. "La formazione e l’inserimento professionale sono gli strumenti per generare un cambiamento a livello sociale – spiega la project manager della fondazione San Zeno, Lavinia Traina –, permettendo ai giovani di essere i veri protagonisti del futuro". Alessandro Ranieri, coordinatore dell’Ats 19, aggiunge: "Grazie alla collaborazione con gli altri ambiti territoriali possiamo intervenire in maniera scientifica e pratica su questa fragilità giovanile". "Si tratta di una vera e propria emergenza", dice la vicesindaco Francesca D’Alessandro, che prevede come primo sforzo "la revisione passo dopo passo del progetto e la massimizzazione della sua validità", secondo il pensiero di Pamela Malvestiti, coordinatrice dell’Ats n.20. "A comporre il progetto le attività di orientamento e ascolto per i ragazzi dagli 11 ai 18 anni, attraverso un supporto psicologico indispensabile nelle sfere lavorative e personali; per i ragazzi dai 19 ai 35 anni si creerà invece uno spazio fisico che permetta di conoscere le prospettive lavorative del territorio", dice Manuela Gaspari, responsabile dei Servizi Socio Educativi de Il Faro. "Due corsi di formazione da 40 ore per il primo anno di progetto", spiega Annalisa Caracini, responsabile formazione Imprendere srl. Compito della Human Foundation sarà "misurare e valutare l’impatto sociale del progetto", come espresso dalla sua valutatrice senior, Giulia Federici. Il dirigente scolastico dell’Istituto Filelfo di Tolentino, Donato Romano, conclude: "Dobbiamo fornire ai ragazzi gli strumenti per camminare autonomamente".