Giovani talenti del jazz a Camerino. Premio Urbani, sfida tra dieci solisti

Camerino si prepara ad accogliere la 29esima edizione del Premio Internazionale Massimo Urbani, il più autorevole concorso italiano dedicato ai giovani solisti jazz. In programma da oggi a sanato, l’evento è organizzato da Musicamdo Jazz in memoria del sassofonista Massimo Urbani. Il premio è intitolato anche al suo fondatore, il produttore discografico Paolo Piangiarelli, figura chiave del jazz italiano.

La direzione artistica è affidata a Daniele Massimi, mentre la presidenza della giuria al sassofonista Max Ionata. Oggi l’anteprima ufficiale del Premio Urbani: Rocca Summer è la festa dedicata agli studenti dell’Università di Camerino e darà il via alla manifestazione con un evento tra area food & drink, dj set e il live della band Killabeatmaker, nella Rocca Borgesca. Il programma entra nel vivo domani alle 19 con il concerto aperitivo del Cesare Panizzi Trio. Alle 21.15 si terrà la finale del concorso, che vedrà esibirsi dieci giovani solisti selezionati tra oltre cento candidature arrivate da tutta Italia. In gara: Mattia Basilico da Robbio, Giovanni Benvenuti da Bologna, Alessandro Bianchi da Valenzano, Aldo Davide Di Caterino da Bitritto, Vincenzo Di Gioia da Ruvo di Puglia, Nicolò Di Pasqua da Torino, Iorio Julian Fiorentino da Fregene, Simone Magioncalda da Genova, Marco Marchini da Forlì e Antonio Scannapieco da Campagna. I finalisti saranno accompagnati da un trio d’eccezione composto da Emilio Marinelli al pianoforte, Gabriele Pesaresi al contrabbasso e Massimo Manzi alla batteria.

La giornata si concluderà alle 23.30 con la tradizionale Big Jam del Premio Urbani. Sabato si riparte alle 13 con il Jazz Lunch Jam. Alle 18 sarà la volta del Pergolesi Jazz Ensembl, alle 19 il Coro Voci Bianche Maurizio Cavallaro di Camerino porterà in scena "L’arca". Alle 21 cerimonia pubblica di premiazione dei vincitori dell’edizione 2025, già decretati al termine della serata precedente. Alle 21.30 la manifestazione si concluderà con il concerto finale che vedrà protagonisti Max Ionata, Emilio Marinelli, Gabriele Pesaresi e Massimo Manzi, insieme ai vincitori del Premio Urbani 2025. Il vincitore assoluto riceverà, oltre al Premio Internazionale Massimo Urbani, anche il Premio "Paolo Piangiarelli", che prevede la registrazione di un disco, e il Premio Nuovo IMAIE, che offre la possibilità di una tournée di cinque concerti nei principali festival jazz italiani. In palio anche borse di studio per i seminari di Nuoro Jazz e Fara Music Summer School, e una serie di premi speciali. A valutare le performance dei candidati sarà la giuria tecnica composta da Max Ionata, Emilio Marinelli, Gabriele Pesaresi, Massimo Manzi, Maurizio Urbani, Enrico Moccia e Daniele Massimi. Accanto a loro, la giuria della critica comprende Fabio Ciminiera, Massimiliano Viti, Libero Farnè, Giancarlo Di Napoli e Adriano Pedini. In caso di maltempo, tutti gli eventi si svolgeranno nei Licei di Camerino.