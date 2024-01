Giovani tra formazione e lavoro. Iniziative rivolte agli under 35

Il Comune di Recanati, in partenariato con quello di Macerata, dà il via al progetto dedicato ai Neet, giovani che non studiano e non cercano lavoro. In particolare, si prevede la realizzazione di attività per conoscere i giovani under 35 che non svolgono attività di formazione o non sono impegnati nella ricerca di un lavoro con l’obiettivo di coinvolgerli in percorsi formativi e o professionali. All’interno del progetto sono previste tre aree di intervento che saranno illustrate martedì e venerdì prossimi durante gli open day: la creazione di un tavolo di coordinamento locale con i soggetti giuridici che si confrontano quotidianamente con i giovani; il contatto con i ragazzi utilizzando metodologie diversificate all’interno di eventi, con proposte ludiche e laboratoriali e l’attivazione di percorsi per far conoscere loro le diverse opportunità in ambito lavorativo e formativo.

Tutte le attività previste dal progetto saranno sviluppate, contemporaneamente, sui territori dei Comuni di Macerata (soggetto capofila) e Recanati (partner). Il Comune avrà come partner di progetto il Centro di Aggregazione Giovanile (Cag) di Fonti San Lorenzo, impegnato da tempo con diverse proposte di partecipazione e con una radicata presenza nel territorio recanatese. "Abbiamo tutte le premesse per realizzare al meglio le azioni previste nel progetto all’interno del nostro territorio grazie a collaborazioni già in atto sia con il Cag sia con le numerose associazioni giovanili" ha spiegato l’assessora ai Servizi Sociali Paola Nicolini. Intanto prende avvio il servizio, rivolto a tutti i ragazzi tra i 14 e i 35 anni, di orientamento, consulenza, bilancio delle competenze e laboratori di avvicinamento al mondo del lavoro svolto in collaborazione con la Cooperativa Sociale Il Faro. Il servizio partirà il 22 gennaio con i seguenti orari: lunedì e venerdì 10-12.30 su appuntamento, mercoledì e giovedì 9.30-12 aperto al pubblico e mercoledì 15-17 su appuntamento. "L’adesione al progetto è l’opportunità di arrivare ad una fascia di giovani che rischierebbero di rimanere nell’ombra, nel tentativo di non lasciare nessuno ai margini della vita sociale" aggiunge infine la Consigliera comunale con delega alle politiche giovanili Roberta Sforza.

Antonio Tubaldi