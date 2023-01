"Giovani troppo aggressivi e autolesionisti"

di Paola Olmi Maurizio Pincherle, direttore della struttura complessa di Neuropsichiatria infantile di Macerata, esprime ancora una volta la sua forte preoccupazione. La casistica psichiatrica adolescenziale è aumentata del 36% negli ultimi due anni. "Le richieste di aiuto aumentano. Il trend - spiega - era già in corso, ma è schizzato in avanti". Colpa del Covid? "Non direi o, meglio, non solo. Il Covid ha aggravato questa situazione e ce lo aspettavamo come onda lunga del lockdown e della Dad, ma il peggioramento era già in corso". E’ possibile individuarne le cause? "Possiamo dire che giocano un grande ruolo le dinamiche sociologiche che sono completamente mutate. Si possono individuarne alcuni punti". Ad esempio? "Primo fra tutti il cambiamento del modello familiare. La figura maschile è andata un po’ in crisi e la figura femminile attualmente è compressa fra il ruolo di madre, le varie incombenze e gli impegni lavorativi. Questo fa sì che la donna non sia sufficientemente tutelata in tutti i suoi ruoli e spesso è costretta ad allontanarsi da suo figlio proprio nel momento più importante del suo sviluppo e della sua crescita per far sì che diventi un adulto consapevole, equilibrato e sereno". Il digitale e le nuove tecnologie come entrano in questo contesto? "Se le...