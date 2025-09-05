Giovani volontari in Africa: "Aiuti a scuola e ospedale, due settimane in missione"

Due settimane in Benin – da Ferragosto alla fine del mese, tra la città di Ouidah e il villaggio di Ganvie – per don Carlos Munoz Caceres e i giovani della parrocchia Santa Madre di Dio di Macerata. Filippo Onori, Eva Simonetti, Marco Bartolini e Antonio Lazzarini sono partiti con il gruppo Eumega per portare aiuto e compagnia alle realtà del territorio africano. "Durante i quindici giorni in Africa abbiamo aiutato con l’animazione per bambini in una scuola gestita dalle suore – spiega Onori –, proponendo giochi e riflessioni su sogni e futuro. Ci siamo poi spostati in un centro ospedaliero, anch’esso gestito da una congregazione di suore, che offre attività pediatrica, riabilitazione in ortopedia e fisioterapia, e logoterapia. Quest’ultima, particolarmente importante, si sta sviluppando proprio grazie al metodo innovativo portato avanti da una delle suore. La visita è proseguita in realtà più piccole, quali un orfanotrofio e un centro per disabili che ha lo scopo di seguire e integrare persone con varie disabilità, sia mentali che fisiche. Inoltre, abbiamo scoperto la città di Ouidah da dove partiva la rotta degli schiavi, e il villaggio su palafitte di Ganvie".

Un gruppo, Eumega, che dal 2012 parte per delle missioni in territorio africano, esperienza condivisa per il secondo anno consecutivo dallo stesso Onori: "A livello umano si provano sensazioni molto forti – dice il giovane maceratese – e grandissima è stata la meraviglia nel vedere quanto la Chiesa sta facendo in quei territori. È stato bello poter vivere in un tempo sospeso per qualche giorno, lontano dalla frenesia che caratterizza il mondo occidentale". Don Carlos, parroco della Santa Madre di Dio, racconta: "Quello che ha colpito di più ragazzi e ragazze è stato il sorriso dei bambini incontrati, sempre pronti ad accogliere i visitatori e abbracciarli. Forte è la loro necessità di contatto fisico, e altrettanto forte e presente è stata la sensibilità dei nostri giovani nell’aprirsi a loro, nell’accogliere e ricevere reciproco". Al centro dell’esperienza, il confronto della propria vita interiore con la realtà intorno, in un’evoluzione mentale ed emotiva. Continua il parroco: "Esperienze del genere toccano soprattutto il lato della maturità e del confronto con gli altri, in una continua evoluzione interiore che ha bisogno di più cura e lavoro del semplice aiuto manuale nelle cose di tutti i giorni. Implica un’esigenza e un’apertura più alte, un filo tra personale e collettivo. Quello che mi ha colpito particolarmente – conclude – è stato veder svolgere lavori pesanti e pericolosi a bambini o adolescenti. Quello che per noi sarebbe sfruttamento minorile, lì e necessità: ragazzi di 10 o 12 anni che svolgono mansioni da gommista, cambiando ruote di macchine e camion; muratori dai 15 ai 17 anni che si muovono su impalcature fatte di spessi rami. È una realtà che rimane impressa".