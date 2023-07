Giovani volontari premiati a Recanati, "Ci Sto? Affare Fatica!"

Ci sarà un ringraziamento ufficiale e pubblico per le due squadre di giovani che hanno aderito al progetto estivo di cittadinanza attiva giovanile "Ci Sto? Affare Fatica! – Facciamo il bene comune", giunto alla sua quarta edizione, finanziato dalla Regione e coordinato da Csv Marche Ets. In questo loro periodo d’impegno hanno dato una mano ai dipendenti comunali per restaurare e recuperare le vecchie porte della scuola di San Vito, ripulire pannelli e plance mobili, aiutando negli allestimenti per le manifestazioni in corso. "Il lavoro delle mani che diventa arricchimento per la mente e nutrimento per il cuore – commenta l’assessore alle politiche sociali Paola Nicolini –. Abbracci, sorrisi, battute, firme sulle magliette e nessuna distinzione tra ragazzi, ragazze, dipendenti comunali, tutor, coordinatori ed esperti che hanno passato le loro competenze. Con entusiasmo anche i dipendenti comunali hanno attestato il grande impegno e la bella collaborazione che si è creata in questi pochi giorni, soprattutto relazioni umane che resteranno impresse a tutti e tutte". È per tutto questo che l’amministrazione ha pensato bene di organizzare una piccola cerimonia pubblica – che si terrà domani mattina alle 11.30 nella sala Giunta del Comune –, "perché giovani così vanno ringraziati a dovere, con fiducia e con orgoglio", conclude Nicolini.

Antonio Tubaldi