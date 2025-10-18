Sos case popolari
Alessandro Caporaletti
Sos case popolari
Macerata
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gli 007 della storiaCaso VildozaRaccolta differenziataRagazzino mortoFunerali carabinieriSagre in Emilia Romagna
Acquista il giornale
CronacaGiovanissimi ubriachi al volante, fermati dalla Polstrada
18 ott 2025
CHIARA MARINELLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. Giovanissimi ubriachi al volante, fermati dalla Polstrada

Giovanissimi ubriachi al volante, fermati dalla Polstrada

Si intensificano i controlli sulle strade da parte della polizia contro le stragi del sabato sera: anche questo fine settimana...

Si intensificano i controlli sulle strade da parte della polizia contro le stragi del sabato sera: anche questo fine settimana...

Si intensificano i controlli sulle strade da parte della polizia contro le stragi del sabato sera: anche questo fine settimana...

Si intensificano i controlli sulle strade da parte della polizia contro le stragi del sabato sera: anche questo fine settimana sarà all’insegna della prevenzione con pattuglie della Polstrada di Macerata nei punti strategici della fascia costiera. Attività che rispondono all’esigenza di contrastare la recrudescenza del fenomeno dell’incidentalità stradale, con particolare attenzione alla guida sotto l’influenza dell’alcol o degli stupefacenti. La settimana scorsa, a Civitanova sono state ritirate numerose patenti per guida in stato di ebbrezza, principalmente a uomini di età tra 18 e i 60 anni. Un 18enne neopatentato è risultato positivo all’etilometro. Guidava con un tasso alcolemico pari a 1,41 g/l. Un altro conducente, un 21enne anche lui neo patentato e recidivo, è risultato nuovamente positivo alle sostanze alcoliche, raggiungendo un valore pari a 1,05 g/l. Un automobilista è stato trovato positivo all’alcol con un valore di 1,47 g/l, e guidava senza mai aver presto la patente. Il valore più alto è stato riscontrato a un 26enne: aveva un tasso superiore ad 1,50 g/l; a lui è stata confiscata l’auto, di sua proprietà. Nel corso del servizio, è stato decurtato un numero considerevole di punti a giovani e meno giovani.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata