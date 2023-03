Giovanna Malatesta, figura femminile alla corte dei Da Varano

Grande partecipazione al secondo dei tre incontri sulle figure femminili nella corte dei Da Varano, organizzati dall’Università della Terza Età dell’Alto Maceratese e patrocinati dal Comune di Camerino. L’incontro, che si è svolto nella sala consiliare del municipio, ha avuto come protagonista la figura di Giovanna Malatesta, la cui vita è stata raccontata con dovizia di particolari dalla prof Maria Pierandrei. Nata nel 1433 a Rimini, Giovanna giunse a Camerino nel 1451 per sposare a soli otto anni l’allora diciannovenne Giulio Cesare da Varano; visse a Camerino per sessant’anni, onorandone la corte e celebrandone fasti e lutti con gusto rinascimentale: molte opere artistiche ed architettoniche, tra cui la statua argentea di San Venanzio ed il Castello di Lanciano, ne riflettono la personalità. Salirà al governo alla morte di Giulio Cesare nel 1503 fino al 1511, quando morirà di quartana nel castello di Lanciano. Nel corso dell’incontro il prof Enzo Bonacucina ha letto alcuni passi di autori del Rinascimento, periodo che Giovanna Malatesta ha rappresentato per Camerino più di qualsiasi altra figura. Nel terzo ed ultimo incontro, in programma per il prossimo 6 aprile, verrà analizzata la figura di Caterina Cybo.

Alessio Botticelli