Giovanni Colucci eletto presidente dell'Associazione nazionale Carabinieri di Macerata

Il luogotenente in congedo Giovanni Colucci è stato eletto presidente dell’Associazione nazionale carabinieri di Macerata, sezione "G. Burocchi"; suo vice sarà il brigadiere capo Mauro Boriani. Nei giorni scorsi l’assemblea dei soci effettivi, riunitasi nella sede di via Domenico Rossi a Macerata, ha eletto come consiglieri il luogotenente Domenico Martelli, il maresciallo Vito Guglielmi, il brigadiere Giuseppe Mastrangelo, l’appuntato Michele Gentile e i carabinieri ausiliari Valeriano Scocco, Massimo Ferraccio e Alberto Casoni. Il nuovo consiglio dell’Associazione nazionale carabinieri rimarrà in carica cinque anni.