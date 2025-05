Giovanni Pigliapoco è il nuovo presidente della Pro Loco

Giovanni Pigliapoco (nella foto) è il nuovo presidente della Pro Loco Macerata. Prende il posto di Luciano Cartechini che, ricorda Pigliapoco, "ha guidato l’associazione con impegno, passione e dedizione".

Il neopresidente racconta: "ho accolto la proposta con profonda gratitudine, non solo come un riconoscimento personale, ma soprattutto come un’opportunità concreta per restituire qualcosa alla mia città, alla comunità che mi ha visto nascere e crescere. È una sfida che raccolgo con entusiasmo e sincero senso civico. Macerata è da sempre la mia casa. Vengo dal mondo del volontariato, che mi ha insegnato il vero valore della partecipazione attiva e della condivisione. Credo la Pro loco debba essere uno strumento operativo al servizio della pubblica amministrazione, un’associazione no-profit che ricopre un ruolo cruciale nella valorizzazione del patrimonio locale, e la sua missione deve guardare al futuro con particolare attenzione alle nuove generazioni.

Unire le forze - prosegue Pigliapoco - significa avere una visione ampia e condivisa che guarda al futuro con una prospettiva comune. Ascoltare, coinvolgere, costruire. Questa è la direzione che intendo seguire. L’operato del presidente Cartechini ha lasciato un’impronta significativa nella nostra comunità e il suo esempio sarà per me fonte di ispirazione".