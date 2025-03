Giovanni Scifoni porta San Francesco al teatro Rossini

Oggi alle 21.15 al teatro Rossini di Civitanova in scena Giovanni Scifoni (nella foto) con lo spettacolo sold out in tutta Italia "Frà - San Francesco la superstar del Medioevo". Perché tutti conoscono San Francesco? Perché è così irresistibile? Partendo da questi quesiti, Scifoni s’interroga sull’enorme potere persuasivo della figura pop del Santo, e ripercorre in maniera originale e grazie ad una messinscena dinamica e coinvolgente la storia della sua intensa vita.

Francesco era un artista, forse il più grande della storia. Le sue prediche erano capolavori folli e visionari, performance di teatro contemporaneo e soprattutto è diventato un archetipo, quasi non c’è più Francesco, ma resta quel che lui diceva. Scifoni lo interpreta cantando, saltando, recitando con una grande prova d’attore. Ne emerge un ritratto a tutto tondo con gli insegnamenti e la grandezza di un uomo che ha segnato la storia.

Per info 0733-865994