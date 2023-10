Giovedì corone al sacrario e davanti alle tombe degli ex sindaci. Messe del vescovo Marconi

Giovedì 2 novembre, al cimitero di Macerata, si terranno le cerimonie di commemorazione in ricordo dei defunti e dei caduti di tutte le guerre. Il programma prevede, alle 9.15 la deposizione della corona davanti alle tombe e al sacrario, alle 9.30 la messa per commemorare i caduti di tutte le guerre celebrata da Nazzareno Marconi, vescovo di Macerata. Successivamente, il primo cittadino Sandro Parcaroli deporrà i cuscini davanti le tombe degli ex sindaci Ferdinando Lori, Otello Perugini, Elio Ballesi, Ireneo Vinciguerra, Arnaldo Marconi e Gianmario Maulo. Alle 15, il vescovo Nazzareno Marconi celebrerà la messa che sarà aperta a tutta la cittadinanza. In caso di maltempo, le cerimonie delle 9.30 e delle 15 si terranno nella chiesa di Santa Maria delle Vergini anziché al cimitero.