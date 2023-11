Giovedì dell’Aido, ecco il dottor Rabuini

Il dottor Mario Rabuini ospite all’ultimo dei ‘Giovedì dell’Aido’, l’incontro in programma domani sera nella sala don Lino Ramini di via del Timone (21.15). Rabuini, già responsabile della cardiologia dell’Istituto Santo Stefano di Porto Potenza, sarà relatore del tema ‘La prevenzione nella cardiologia’. Giunge quindi al termine la serie di appuntamenti, tutti ad ingresso libero, indetti dal gruppo intercomunale Aido Civitanova-Montecosaro e dedicati a salute ed armonia (con il patrocinio della Consulta dei Servizi sociali e di Csv Marche). Nelle precedenti occasioni erano stati ospitati i dottori Salvatore Arborino, Ludovico Ercoli e Lucio Sotte, e si era registrato un buon successo di pubblico. Intanto, ci si prepara al concerto dell’Immacolata, per festeggiare i cinquant’anni di Aido Nazionale, che si terrà sabato nove dicembre al teatro Rossini, con protagonista il maestro Alfredo Sorichetti.