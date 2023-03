Giovedì universitario, carabinieri in azione: ritirate tre patenti

Tre denunce e tre patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, dopo la serata del giovedì universitario di Camerino. I carabinieri della stazione di Camerino hanno effettuato dei controlli straordinari, in occasione della movida degli studenti. Per tutelare i giovani i militari hanno disposto dei servizi vicino ai locali più frequentati. Un 30enne, un 27enne e un 22enne sono stati fermati, tra le due e le quattro di notte, nell’area delle Mosse. Sottoposti all’alcoltest, sono risultati positivi, con un livello di alcol nel sangue superiore a quello di 0,5 tollerato dalla legge. Per tutti e tre sono scattati la denuncia alla procura per il reato di guida in stato di ebbrezza, il ritiro della patente e, in un caso, anche la decurtazione di 10 punti visto che il tasso etilico era superiore a 1.