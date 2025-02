Giovedì universitario. Controlli nella notte, oltre trenta multe

"Giovedì universitario", controlli a tappeto da parte delle forze dell’ordine. In azione anche la polizia stradale con l’etilometro, controlli pure nei locali. Nella serata di giovedì, gli agenti della polizia insieme ai carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla polizia locale hanno effettuato una serie di controlli straordinari, interforze, del territorio nel comune di Macerata. Nel corso dell’operazione sono state identificate circa cento persone, di cui numerose straniere, tutte regolari sul territorio nazionale. Sono poi stati effettuati dei controlli sia nella zona del centro, particolarmente affollato in occasione del giovedì universitario, sia nelle zone più periferiche, e nello specifico nelle aree industriali e commerciali di Piediripa e di Corridonia. Fermati ai posti di blocco numerosi veicoli ed elevate più di trenta sanzioni amministrative per inosservanze di vario genere al codice della strada. In occasione di alcuni posti di controllo, è stato anche utilizzato l’etilometro da parte della polizia stradale per garantire la sicurezza di chi si mette al volante e fermare chi, invece, ha alzato troppo il gomito.

Diverse le persone fermate nel corso dell’operazione di controllo, che erano già note alle forze dell’ordine. Nel corso di alcune verifiche amministrative, compiute all’interno di esercizi commerciali, è stata accertata una violazione della normativa di riferimento e per questo è stato sanzionato ed invitato a regolarizzare la propria posizione un commerciante del centro cittadino. Il servizio si è concentrato in centro anche con le forze dell’ordine, a piedi, nei pressi dei giardini Diaz e della stazione ferroviaria, nonché nelle aree periferiche di Piediripa e di Corridonia, in particolar modo nelle aree commerciali ed industriali.