Giovenali: "La produzione sarà dimezzata, raccolta anticipata per prevenire altri attacchi"

"Tireremo le somme a dicembre, ma è già evidente che il calo di produzione sarà del 50% circa. Per ora comunque la qualità c’è". Parola di Livio Giovenali, presidente dell’associazione Olio Coroncina, nonché campione nazionale di potatura dell’olivo, "Forbici d’oro 2023". E uno dei soci del frantoio Giovenali di Tolentino. L’associazione Coroncina, da lui presieduta appunto, ha un marchio unico "Coroncinus", per promuovere e tutelare l’olio extravergine della varietà Coroncina, tipica della zona. L’associazione raccoglie una dozzina di produttori dei cinque comuni, Belforte, Caldarola, Cessapalombo, Camporotondo e Serrapetrona. Ma Giovenali ha il quadro anche delle altre varietà presenti in provincia. "Nella fase dell’impollinazione è piovuto sempre, altrimenti la fioritura sarebbe stata buona – prosegue l’esperto –. Il Piantone di Mogliano ha tenuto botta. Ma, in generale, sta arrivando un nuovo attacco della mosca olearia, per cui conviene anticipare la raccolta". Giovenali inoltre annuncia che il 10 e l’11 febbraio 2024 organizzerà dei corsi di potatura (molto probabilmente nel suo frantoio di Tolentino) in collaborazione con la Scuola Potatura Olivo.