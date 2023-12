Gioventù nazionale, tesseramento chiuso

Si è concluso il tesseramento 2023 di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia. "Sono molto soddisfatto – dichiara Riccardo Ficara Pigini, coordinatore provinciale di Gn Macerata – per il ruolo ricoperto dalla provincia nel tesseramento marchigiano. Da recanatese sono poi ulteriormente soddisfatto dal primato di Recanati sui vari comuni del Maceratese, ma l’ottica sarà sempre quella di operare in sinergia. Negli anni abbiamo svolto sempre un egregio lavoro, considerando che la nostra provincia esprime il segretario internazionale di Gn (Maicol Pizzicotti Busilacchi) e un dirigente nazionale di Azione universitaria (Ettore Pelati). Ora, con l’ingresso anche di molti under 20, ci mettiamo in moto per rilanciare le nostre sfide al futuro".