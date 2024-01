Gira con dieci involucri di droga: denunciato 40enne all’Hotel House

Pensava di farla franca, ma invece lo hanno intercettato i militari dell’Arma all’undicesimo piano dell’Hotel House di Porto Recanati e da lì è partita la perquisizione. Addosso gli hanno trovato un piccolo bazar della droga: in tutto 11 grammi, tra cocaina e hashish, divisi in più dosi. E per lui, un pakistano di 40 anni e a tutti gli effetti clandestino, la nottata è finita con una denuncia – fresca fresca – per spaccio. È quanto avvenuto sabato sera, intorno alle 22, nella zona sud del paese. A quell’ora i carabinieri della stazione di Porto Recanati, guidati dal luogotenente Vito De Giorgi, hanno iniziato a effettuare un controllo nel maxi condominio multietnico. Allora sono saliti sui piani più alti dell’edificio, per svolgere degli accertamenti su alcune abitazioni che spesso vengono occupate, abusivamente, da ignoti. Una volta giunti all’undicesimo piano, i militari hanno notato il 40enne gironzolare qua e là. Però, alla loro vista, lui ha cercato di allontanarsi. Tutto inutile, perché è stato prontamente bloccato. Così, è presto venuto fuori che era irregolare sul territorio nazionale.

A quel punto, e per vederci un po’ più chiaro, è scattata la perquisizione nei suo confronti. Frugando nelle tasche, sono spuntati fuori ben dieci involucri con dentro della droga, che secondo gli investigatori erano stati confezionati e pronti per la vendita. In totale, si trattava di cinque grammi di cocaina, più altri sei grammi di hashish. Immediatamente i militari hanno posto sotto sequestro tutta quella sostanza stupefacente. Mentre il 40enne è stato condotto in caserma, dove alla fine è stato denunciato con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.