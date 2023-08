Gira con hashish e mille euro Un 22enne finisce in arresto

di Paola Pagnanelli

Un controllo alla stazione ha fatto finire nei guai un 22enne maceratese, trovato con oltre 90 grammi di hashish e 1.050 euro in contanti. A fermarlo sono stati i finanzieri del Gruppo di Macerata. I militari diretti dal sotto tenente Augusto Soccionovo, in collaborazione con il cane antidroga della Compagnia di Civitanova, martedì mattina hanno fatto un giro alla stazione. Tra i vari passeggeri in arrivo e partenza, sono stati controllati due ragazzi, un 20enne di Montegranaro e un 22enne di Macerata, Jhonatan Nerla: appena scesi dal treno, sono stati subito puntati dal cane Hanima, che con insistenza ha segnalato al suo conduttore di aver fiutato qualcosa. Il montegranarese è stato trovato in possesso di poco meno di un grammo di hashish, e ai finanzieri ha detto di averlo comprato poco prima dal suo compagno di viaggio, Nerla. Quest’ultimo aveva invece con sé 6 grammi della stessa sostanza e 1.050 euro in contanti: per l’accusa, la somma sarebbe il provento dell’attività illecita del ragazzo. Alla luce di questi elementi, le operazioni di polizia giudiziaria sono proseguite nell’abitazione del ragazzo di Macerata dove i militari, all’interno di una vetrinetta situata nella camera del ragazzo, hanno trovato circa 85 grammi di hashish, oltre a un coltello e un bilancino elettronico di precisione. In totale dunque sono stati sequestrati oltre 90 grammi di hashish; anche la somma di denaro è stata messa sotto sequestro. Il 22enne è stato arrestato e, su disposizione del sostituto procuratore Claudio Rastrelli, è stato messo ai domiciliari con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Per lui, difeso dall’avvocato Maurizio Ballarini, questa mattina si terrà il processo per direttissima. In aula il ragazzo potrà dare la sua versione. Il maceratese per altro sarebbe un soggetto già noto alle forze dell’ordine, per reati di diversa natura. Quanto al 20enne di Montegranaro, invece, è stato segnalato alla prefettura come assuntore di sostanze, per le sanzioni amministrative conseguenti. L’operazione si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo finalizzato a prevenire e a contrastare i traffici illeciti, e rientra tra i prioritari compiti della Guardia di finanza. I controlli sono stati ulteriormente rafforzati, anche alla luce di quanto concordato in sede di comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura.