Gira con l’assicurazione falsa. Sessantenne finisce nei guai

Guida con un certificato assicurativo falso, nei guai un uomo. Durante un posto di blocco effettuato nelle prime ore del nuovo anno, il personale della squadra volanti della questura di Macerata ha fermato un’auto, condotta da un uomo di circa 60 anni, residente in un comune della provincia. Alla richiesta degli agenti, l’uomo ha mostrato la patente di guida e il certificato assicurativo. Alla vista di quest’ultimo, i poliziotti si sono subito insospettiti, eseguendo in tempo reale un accertamento telematico con il portale dell’Ania, l’associazione che raggruppa le imprese assicuratrici che operano in Italia. Il controllo ha permesso di appurare che l’assicurazione del mezzo in questione era stata sì emessa, ma era stata anche sospesa diversi mesi prima, con il risultato che l’auto risultava totalmente scoperta dal punto di vista assicurativo. Per poterla condurre, infatti, l’uomo aveva falsificato il certificato e con questo ha circolato fino a quando non è stato fermato dagli agenti. Al termine degli accertamenti svolti, l’uomo è stato denunciato per il reato di falso e sanzionato amministrativamente per le violazioni del codice della strada, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro.

Chiara Marinelli