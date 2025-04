Gira con l’hashish ai giardini Diaz

Controlli della polizia ai giardini Diaz, giovane egiziano tenta di disfarsi di un involucro contenente hashish. È quanto accaduto domenica sera, mentre gli agenti della volante della questura di Macerata erano impegnati in un controllo. Nei pressi dei giardini, gli agenti si sono imbattuti in un 23enne egiziano che, alla vista degli uomini in divisa, ha tentato di disfarsi di un involucro. È stato prontamente recuperato dagli operatori e si è accertato che conteneva 15 grammi di hashish. L’involucro è stato sequestrato mentre il giovane è stato segnalato alla Prefettura per la detenzione, per uso personale, della sostanza stupefacente.