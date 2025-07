Gira con un cutter e l’hashish ai giardini Diaz: 21enne nei guai

Si aggirava ai giardini Diaz con un cutter dalla lama lunga oltre dieci centimetri, denunciato un 21enne. I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Macerata, nel corso di controlli sul territorio svolti con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, hanno identificato e controllato un 21enne tunisino, senza fissa dimora, che si aggirava all’interno dei giardini Diaz. In seguito alla perquisizione personale, il giovane è risultato in possesso di un cutter con la lama lunga oltre dieci centimetri e di un frammento di hashish del peso di circa un grammo. Il giovane, pertanto, è stato denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere, nonché segnalato al prefetto di Macerata quale assuntore di sostanze stupefacenti. Il cutter e la droga sono stati sottoposti a sequestro. Nel corso degli stessi controlli i carabinieri hanno segnalato alla prefettura di Macerata un 37enne di Tolentino, che controllato a Pollenza, mentre era alla guida di un’auto, è risultato in possesso di circa un grammo di eroina. I militari hanno sottoposto a sequestro amministrativo la sostanza rinvenuta e segnalato la patente di guida per i successivi adempimenti.

Denunciato anche un 49enne di origine peruviane, residente a Treia, per guida in stato di ebbrezza. L’uomo alla guida di un furgone Ducato è stato controllato a Macerata e sottoposto all’alcoltest: guidava con un tasso alcolemico di 0,94 g/l, doppio rispetto al limite consentito. La patente è stata ritirata mentre il veicolo è stato affidato ad un’altra persona.

Chiara Marinelli