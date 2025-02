Girano con arnesi da scasso: nei guai

Si aggirano a piedi, muniti di fotocamera, tra le case terremotate di Caldarola. Fermati dai carabinieri e sottoposti a perquisizione, vengono trovati con arnesi da scasso, grimaldelli, torce e guanti. A finire nei guai, denunciati all’autorità giudiziaria appunto per possesso ingiustificato di attrezzi atti allo scasso e grimaldelli, un 46enne di Civitanova e due 49enni di Ancona. I carabinieri della stazione di Caldarola, nell’ambito di specifici servizi di prevenzione dei reati predatori, hanno fermato i tre uomini.

Secondo le ricostruzioni, stavano monitorando la zona, tra le più colpite dal sisma, a seguito delle segnalazioni di diversi cittadini. Questi avevano avvisato le forze dell’ordine della presenza di auto sospette e di persone non del posto, negli ultimi tempi; a ciò si erano sommati più tentativi di effrazione nelle abitazioni inagibili. Di conseguenza, l’area era monitorata costantemente dalle pattuglie. L’altro giorno i militari, durante un servizio dedicato alla vigilanza dei numerosi immobili terremotati, hanno notato e controllato i tre individui. Giravano per le strade cittadine con la fotocamera e, fermati dai carabinieri, non hanno saputo giustificare perché si trovassero lui. I tre uomini sospetti, due dei quali gravati da precedenti di polizia, sono stati sottoposti quindi a perquisizione personale e veicolare. All’interno della loro auto, c’erano diversi arnesi da scasso, torce, guanti, un coltellino svizzero, cacciaviti e pinze di varie dimensioni. I tre uomini erano ben equipaggiati, con attrezzature precise. Il materiale è stato sottoposto a sequestro penale. Tra cui le memory card (schede di memoria) delle fotocamere e un adesivo con la scritta "Intruders", ovvero "intrusi" in inglese.

Gli inquirenti non escludono si tratti di un gruppo dedito a pubblicizzare online l’accesso alle aree del sisma; cioè delle persone che entrerebbero nelle case terremotate per fare foto e video da condividere tra i loro contatti, in rete. Una sorta di "bravata" che finirebbe però con la violazione della privacy, il filmato di ambienti privati e danni alle case, nel momento che si cerca di entrare o si varca la soglia. Il tutto creando problemi alle vittime, i proprietari, già vittime del sisma. Preziose le segnalazioni da parte dei residenti, ai fini della tutela delle zone del cratere.