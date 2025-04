Girasole, cena di addio per i dipendenti

Cena di addio per la chiusura dell’hotel Girasole, lunedì sera sedici dipendenti più il gestore, Gianni Domizi, insieme con sua figlia Michela si sono ritrovati nella sala conferenze della struttura che la proprietà, la Kos, ha deciso di pensionare. Troppo alte sono risultate le spese di manutenzione e di gestione dell’immobile, e quindi è sembrata inevitabile la scelta di dire basta e chiudere un albergo che operava in città fin dagli anni Sessanta, con Domizi direttore per i primi venti e poi gestore per i successivi trenta. Tanti ricordi di situazioni e persone passate per le stanze dell’hotel sono riaffiorati nel corso della serata.

Quella del Solarium è l’ennesima chiusura di un hotel in una Civitanova dove resistono ormai solo pochi alberghi: il Miramare e il Palace in centro, il Cosmopolitan lungo la statale Adriatica, e poi il Chiara Luna in via del Grappa.

Per quest’ultimo è stato però presentato di recente in Comune un progetto, legato al Piano casa, per la sua demolizione e quella del comparto ricettivo della ex casa del baritono Sesto Bruscantini – che non è protetta da alcun vincolo – e la costruzione in quello spazio di un palazzo.

l. c.