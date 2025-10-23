Girava con due coltelli nell’auto. Ventenne denunciato dalla polizia

Mentre erano in auto davanti allo stadio, sono stati fermati e controllati dalla polizia: e così nella vettura sono stati trovati due coltelli.

L’altro ieri pomeriggio, gli agenti della volante della polizia, nel corso di un controllo per le strade di Civitanova, passando nei pressi dello stadio hanno notato un’auto in sosta nel parcheggio antistante alla struttura sportiva. A bordo c’erano due persone. I poliziotti del commissariato si sono insospettiti e hanno quindi deciso di verificare chi fossero e cosa stessero facendo lì quei due, risultati essere due ventenni, italiani e residenti in provincia di Fermo. Il controllo è stato estes anche all’interno dell’auto, dove sono stati rinvenuti due coltelli: uno dotato di blocco lama e un altro di tipo militare.

Dagli accertamenti ulteriori svolti subito dalla polizia, è emerso anche che il proprietario del veicolo due anni fa già era già stato denunciato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di piccoli quantitativi di stupefacente. Così l’altro giorno è stato di nuovo denunciato, ma questa volta per il reato di porto abusivo di oggetti atti a offendere.

Il questore di Macerata ieri ha emesso nei suoi confronti anche un foglio di via obbligatorio dal comune di Civitanova, precludendogli la possibilità di tornare nuovamente in città per un anno. Qualora il fermano non rispettasse questo divieto, sarebbe ulteriormente deunciato per la violazione del provvedimento.

Chiara Marinelli