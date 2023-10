Girava con patenti messicane false: sanzionato 30enne

Girava per la città facendo pubblicità al circo con l’altoparlante senza autorizzazione, e aveva pure due patenti messicane false. Per questo è stato sanzionato un 30enne. Ma non è stato il solo a finire nella rete di controlli disposti dal comando della polizia locale di Macerata, con l’obiettivo di prevenire in particolare gli incidenti stradali. I servizi per monitorare la velocità con l’uso dell’autovelox sono stati effettuati in diverse zone, principalmente alla Pieve, in via dell’Acquedotto, lungo la Carrareccia e la Cingolana. Durante una delle operazioni di controllo la polizia locale ha sanzionato il dipendente di un circo, che stava facendo pubblicità fonica senza autorizzazione; dalla verifica, è venuto anche fuori che aveva la patente falsa e due permessi internazionali di guida messicani contraffatti. Convalidato il sequestro dei documenti, gli stessi sono stati inviati alla polizia di Rovigo, dotata di gabinetto scientifico e con cui Macerata ha una collaborazione, per la perizia tecnica. "Voglio ringraziare, anche a nome del comandante Danilo Doria, la polizia locale di Jesi che ci ha fornito informazioni utili per identificare il conducente sanzionato e poi voglio ricordare che l’eccesso di velocità è tra la cause che incidono maggiormente sulla gravità dei sinistri stradali – interviene l’assessore alla sicurezza Paolo Renna –. L’osservanza delle regole è la migliore arma di prevenzione. Per questo la polizia locale si impegna quotidianamente in azioni finalizzate al rispetto delle regole e del rischio, programmando interventi sui punti ritenuti sensibili". Nel corso dell’ultima settimana, gli agenti della polizia locale hanno rilevato cinque incidenti stradali, di cui tre con feriti.