Giravano con un’auto rubata: coppia scoperta dall’Arma

In estate erano andati a Frosinone con una moto rubata a Pioraco, e per Natale sono tornati a Pioraco con un’auto rubata a Frosinone, dopo aver pitturato la targa pensando di farla franca. Così è di nuovo finita nei guai una coppia, 37enne di Pioraco lei, 34enne laziale lui. Lo scorso agosto, dal parcheggio di un noto ristorante avevano preso una moto. I carabinieri della stazione di Pioraco li avevano però rintracciati, seguiti e identificati, riuscendo così a denunciarli. Nei giorni scorsi, i due sono tornati in paese utilizzando un’auto, che è risultata rubata il giorno della vigilia di Natale a Frosinone. I militari dell’Arma, durante un controllo, hanno individuato i due ed hanno provveduto a denunciare l’uomo poiché – a seguito del furto di agosto – gli era stata applicata anche la misura del divieto di tornare nel Comune di Pioraco. Poi i controlli, effettuati nella banca dati delle forze di polizia sull’auto, hanno mostrato delle incongruenze. La targa non risultava essere quella del mezzo. Ulteriori accertamenti sul telaio hanno svelato che la vettura risultava rubata, e la targa era stata modificata usando vernici e inchiostri per alterare le cifre. Per entrambi dunque è scattata la denuncia per ricettazione e contraffazione.