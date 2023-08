Giravano in città nonostante il divieto del giudice: due persone denunciate

Tre persone denunciate e una patente ritirata. E’ questo il bilancio dei controlli svolti nell’ultima settimana, lungo tutto il territorio comunale e in provincia, dai carabinieri. Sul campo c’erano i militari della Compagnia di Macerata, insieme ai colleghi del nucleo operativo e radiomobile, con l’ausilio delle unità cinofile di Pesaro.

Tant’è che giovedì scorso gli uomini del radiomobile hanno pizzicato a spasso per la città un’ucraina di 32 anni, residente nella provincia di Vicenza e con diversi precedenti per reati contro il patrimonio. Peccato che lei non ci poteva affatto stare a Macerata, perché era stata gravata da un foglio di via obbligatorio con divieto di fare ritorno. A quel punto, i militari dell’Arma l’hanno portata in caserma e denunciata, per poi allontanarla dalla città.

Stessa sorte per un italiano di 26 anni, residente in provincia, e già noto alle forze dell’ordine. Infatti, i carabinieri lo hanno notato in giro, nonostante era stato anche lui colpito da un foglio di via obbligatorio da Macerata, dalla durata per tre anni. Inevitabile, quindi, la denuncia per non aver rispettato il provvedimento dell’autorità.

A finire nei guai pure una ragazza 26enne di Porto Recanati. Domenica sera era stata vista dal radiomobile mentre guidava, in maniera alquanto incerta, la sua Fiat Panda lungo via Pausula, a Corridonia. Una volta fermata, ha spiegato ai militari che stava rientrando a casa dopo aver passato una serata in compagnia di alcuni amici. Tuttavia è stata sottoposta all’etilometro, ed è emerso che aveva un tasso alcolemico quasi doppio rispetto al limite consentito (0,98 grammi per litro). Per questo le è stata ritirata la patente, oltre a beccarsi una denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Durante i servizi di controllo del territorio, che saranno ripetuti periodicamente, i carabinieri della Compagnia di Macerata insieme ai colleghi del nucleo operativo e del radiomobile hanno controllato 234 veicoli e identificato 288 persone.

g. g.