Girelli: "Forlani è stato il garante della coesione e della centralità della Dc"

"Forlani ha avuto un lungo e determinante ruolo nella guida della Dc, assicurando la unità e la collaborazione delle sue componenti. Era ’baricentrico’ e prescelto perché personaggio di garanzia, distante da personalismi ed esibizionismi. Insisteva sulla ’centralità’ del partito: che, come lui spiegava, non andava intesa come ’centrismo’ conservatore ,ma quale Dc architrave essenziale della democrazia e del progresso in Italia". Così Giorgio Girelli, coordinatore del Centro studi De Gasperi, ha voluto ricordare il pesarese Arnaldo Forlani, storico segretario della Dc ed ex presidente del Consiglio, morto a Roma lo scorso 6 luglio. "Pochi poi ricordano il convegno ’progressista’ di Pesaro con Gronchi promosso nel novembre 1948 da Forlani. Il quale ricorreva sovente al concetto di ’coesione’ per richiamare la necessità di una società nazionale non conflittuale, il più possibile unita nel perseguire gli interessi essenziali del Paese - ricorda Girelli -. Anche se non gli sfuggiva l’immanenza della dialettica politica che vedeva avversari permanenti: i comunisti. Non ancora accostabili a responsabilità di governo soprattutto per gli assetti internazionali come i casi Berlinguer e Moro dimostravano. E del suo impegno anche su Moro, speso sempre con il consueto costume discreto, se ne saprà di più quando saranno disponibili le carte degli archivi di taluni paesi esteri. E senza se e senza ma, era legato ai principi democratici: nessuna indulgenza neppure a possibili equivoci in materia. Rifiutò i voti, come ricorda Casini, del Movimento Sociale sufficienti a farlo eleggere Presidente della Repubblica. Fu lui a recare a Tambroni il messaggio che con l’appoggio della destra di allora non poteva più contare sul sostegno della Dc".