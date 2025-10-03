"Giro di boa" in barca a vela. Ripartire dopo la malattia

In barca a vela per ripartire dopo la malattia. Questo il senso del progetto "Giro di boa", una iniziativa che vuole avvicinare al mondo della vela donne che hanno affrontato un percorso oncologico e che è frutto della collaborazione tra ll Wonderful Sailing Team, l’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno (Andos) di Milano e Roma, con il sostegno del Club Vela di Portocivitanova. Proprio quest’ultima realtà ha messo a disposizione il corso che sarà tenuto dall’istruttrice Valentina Stronati insieme con la psicoterapeuta Simona Peroni.

Sempre al Club Vela, sarà presente un corner informativo per la prevenzione del tumore al seno. Le cinque donne coinvolte nel progetto seguiranno lezioni teoriche e pratiche, che partiranno domani, mentre il finale è atteso domenica mattina con una regata. L’imbarcazione su cui saliranno appartiene a Valfredo Marsili, che da sette anni la mette a disposizione del Wonderful Sailing Team, gruppo di veliste che mediante lo sport si pone l’obiettivo di favorire l’empowerment femminile attraverso condivisione e solidarietà e indirizzare lo sguardo dell’attenzione pubblica verso i temi della rinascita e resilienza dopo eventi traumatici quali malattie, discriminazioni e violenze.

Ieri mattina si è tenuta la conferenza di presentazione di "Giro di Boa", progetto che si avvale anche del patrocinio dell’Ordine Psicologi Marche e che è stato organizzato in occasione della campagna "Ottobre Rosa 2025", mese internazionale per la prevenzione del tumore al seno. "Chi ha a che fare con una malattia come il tumore – ha detto Peroni –, affronta anche un cambiamento della propria vita, un ridisegno dei tratti esistenziali. In questo caso, il giro di boa sta a significare il cambiamento che le ragazze non subiscono sulla propria pelle, ma scelgono di attivare, regolando le vele come va la vita". Cristiana Mazzaferro, presidente del Club Vela: "Si tratta – ha commentato – di una scelta bella, coraggiosa ed azzeccata. Le sensazioni che può dare la vela sono davvero un aiuto concreto in questi casi". Plausi anche da parte dell’Amministrazione, rappresentata per l’occasione dal vicesindaco Claudio Morresi: "So – ha dichiarato l’assessore allo sport – cosa significa quando in famiglia tcapitano cose del genere, avendone avuto esperienza diretta tramite un mio familiare. Questo è un progetto importante e il fatto che si stia sviluppando anche in altre zone d’Italia lo certifica a pieno".