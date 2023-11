Giro di droga in provincia, sette anni al capo banda

Accusato di aver messo insieme un sistema di spacciatori, per vendere cocaina, hashish e marijuana, è stato condannato a sette anni e tre mesi di reclusione Dranoel Ndoja, 37enne albanese che abitava a Castelraimondo. Con una complessa indagine, i carabinieri avevano ricostruito i suoi contatti con fornitori e clienti soprattutto nell’entroterra della provincia, a volte arrivando anche a Porto Recanati, in particolare dalla primavera del 2017 fino all’anno seguente, quando fu arrestato con quello che sarebbe stato il suo autista.

L’operazione, condotta dai carabinieri della Compagnia di Camerino, era stata chiamata "Rosa dei venti", per via del tatuaggio che l’albanese aveva sul collo, appunto una rosa dei venti. I militari avevano intercettato i soggetti, ricostruendo un’attività criminale che fruttava migliaia di euro. Di questa attività, Ndoja era il leader, chiamato dagli altri "Capo Dra" nelle conversazioni registrate durante le indagini: era lui a coordinare acquisti e attività di spaccio. Un altro, presso il quale in una occasione, ad aprile 2017, erano stati depositati un etto di hashish, 18 grammi di marijuana e 23 grammi di cocaina, aveva avuto il compito di tenere la contabilità; quando i carabinieri perquisirono il deposito, trovarono anche un elenco di nomi e indicazioni su quantità e sostanze spacciate. In quel deposito comunque era stato Ndoja a portare la droga, come accertato dall’analisi dei tabulati telefonici. In tutto nel corso delle indagini furono sequestrati quattro chili di sostanze illecite.

Una trentina di soggetti furono identificati come assuntori, e nove persone accusate di spaccio. Venerdì appunto, in tribunale a Macerata, si è chiuso il processo per il capo della banda. Il pubblico ministero Francesca D’Arienzo ha chiesto la condanna a otto anni di reclusione, con l’espulsione immediata appena scontata la pena. L’avvocato difensore Giovanni Galeota ha messo in dubbio alcuni degli elementi dell’accusa, non ritenendola così provata. Alla fine il giudice Francesca Preziosi ha ritenuto l’albanese colpevole, e lo ha condannato alla pena di sette anni e tre mesi di reclusione, senza condizionale. Ndoja ha già scontato un anno con le misure cautelari, in carcere e ai domiciliari, ma ora è libero e dopo questa sentenza potrà fare Appello. Il processo prosegue invece per gli altri suoi presunti complici; l’udienza per loro è prevista a febbraio.