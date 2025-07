Giro di spaccio: nei guai donna di 60 anni

Una 60enne tolentinate, insospettabile, è indagata per spaccio di droga. Dalle indagini dei carabinieri è emerso che nel corso del 2023 e fino all’agosto del 2024 avrebbe complessivamente ceduto 628 grammi di cocaina, al prezzo di circa 100 euro al grammo, con un ricavo di 62.750 euro. Sono stati denunciati inoltre quattro acquirenti, indagati per il reato di favoreggiamento personale, per avere reso dichiarazioni false e finalizzate a eludere le investigazioni sull’attività di spaccio. Il 3 agosto dell’anno scorso, i militari del nucleo operativo e radiomobile di Tolentino avevano fermato un’auto di grossa cilindrata in viale Buozzi. Alla guida la donna appunto, che era parsa agitata; tra gli oggetti nella sua borsetta, i carabinieri avevano trovato due involucri ricoperti di nastro adesivo marrone contenenti due "sassi" di cocaina del peso di 10 grammi ciascuno. Nella successiva perquisizione a casa avevano scovato e sequestrato anche una sacca contenente un vaso in vetro con ulteriori 3,5 grammi di cocaina, due bilancini di precisione e una busta di creatina in polvere utilizzata per il taglio dello stupefacente, oltre a ritagli in plastica per il confezionamento. C’erano inoltre resti di altri involucri di colore marrone, aperti e vuoti, simili a quelli contenenti cocaina. La 60enne era stata quindi tratta in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio.

Considerando i quantitativi rinvenuti, il Norm ha eseguito una serie di approfondimenti investigativi. Le indagini, coordinate dalla Procura di Macerata ed eseguite partendo dall’analisi dei dati di traffico telefonico, con riscontri nel territorio, hanno consentito di dimostrare una fitta serie di contatti finalizzati alla cessione di cocaina con ventidue clienti, tra 34 e 57 anni, quasi tutti residenti a Tolentino, San Severino e Camerino. Secondo l’Arma, la donna avrebbe nel tempo organizzato un fiorente mercato per lo spaccio nella zona, con un modus operandi collaudato e una serie di accortezze per evitare il controllo ed eludere le investigazioni. Le comunicazioni con la clientela avvenivano ad esempio su piattaforme di messaggistica istantanea e i contenuti erano cancellati in automatico. I militari, coordinati dal maggiore Giulia Maggi, sono riusciti a ricostruire la mappatura delle conversazioni e verificare gli spostamenti della 60enne, che era solita consegnare, previo appuntamento, piccoli quantitativi di droga in luoghi concordati con il cliente, anche fuori Tolentino. La donna, sottoposta a misura cautelare ad agosto, dovrà rispondere del reato di spaccio nelle prossime fasi del procedimento.

Lucia Gentili