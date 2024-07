Giro per scoprire il territorio. Auto d’epoca alla "Lavanda al Vento" tra cosmetici e prodotti per la salute

Con la partenza dalla sede di Montecassiano, circa 30 auto d’epoca hanno preso parte alla "Gita sociale al Lavandeto di Cecilia". Dopo il trasferimento da Sambucheto passando per Montelupone e Potenza Picena, gli equipaggi partecipanti hanno raggiunto la sede di "Lavanda al Vento" di Cecilia Battistelli, a Potenza Picena, che ha accolto i partecipanti e illustrato l’attività che ruota attorno alla lavorazione della lavanda, con la produzione di oli essenziali, idrolato, cosmetici, sacchettini profumati e altri prodotti per la salute e la bellezza. Sul fronte degli eventi della regolarità Asi per auto d’epoca, dopo le prime due prove effettuate a Gualdo e a Servigliano, la terza prova del Campionato Marche 2024 "Coppa Città di Ancona" ha visto la vittoria assoluta del treiese Andrea Carnevali, che per i colori Caem/Scarfiotti consolida la prima posizione in classifica.

Al volante di una Lancia Fulvia Montecarlo 1.3 del 1973 ha fatto segnare 117,64 penalità, precedendo Gian Paolo Paciaroni (A112/1970) a 141,1 e Paolo Pieroni (A112/1974) a 158,34, suoi avversari diretti. Ora il campionato si deciderà nel quarto e ultimo appuntamento in calendario per il 6 ottobre, con Carnevali in testa alla classifica "Top Driver".